Соответствующую информацию сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Об этом говорится в сообщении 3 мая.

Заметьте Выставляют российских военных дураками, – Байден об украинской армии

Оккупанты используют для пропаганды американского ветерана

россия использует американского ветерана войны Фрэнка Коэна для продвижения темы относительно того, что у Соединенных Штатов Америки русофобские настроения,

– говорится в сообщении.

Известно также, что враг активизировал свои усилия на фоне отмены в США торжеств по случаю годовщины встречи войск США и России на Эльбе в 1945 году. В частности, оккупанты распространяют:

в русскоязычных и англоязычных пропагандистских медиа России – комментарий Коэна от 25 апреля, что якобы "когда-нибудь Россия и США снова станут друзьями";

более 10 лет в канун 9 мая – интервью Коэном для так называемой "героизации" собственной победы во Второй мировой войне.

"После 24 февраля Коэн через кремлевских медийных рупоров пропаганды активно критикует бойкотирование россии другими странами. Правда от выражения позиции по войне, которую развязала Россия, американский эксперт удерживается", – сообщили в Центре противодействия информации.

В течение 3 мая оккупанты дезинформировали людей, сообщая, что якобы "ни о каком масштабном штурме завода (говорится об "Азовстали" – 24 канал) с участием тактических групп не говорится". Однако в минобороны России заявляли, что "российские военные начали уничтожать огневые позиции "Азова" и ВСУ на "Азовстали"".

Последние пропагандистские и лживые вбросы России

Смотрите также – российский пропагандист "спалился" в эфире: видео