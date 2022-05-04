Відповідну інформацію повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Про це мовиться у повідомленні 3 травня.
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Окупанти використовують для пропаганди американського ветерана
росія використовує американського ветерана війни Френка Коена для просування теми щодо того, що Сполучені Штати Америки мають русофобські настрої,
– мовиться у повідомленні.
Відомо також, що ворог активізував свої зусилля на тлі скасування в США урочистостей з нагоди роковин зустрічі військ США та Росії на Ельбі у 1945 році. Зокрема окупанти поширюють:
- в російськомовних та англомовних пропагандистських медіа Росії – коментар Коена від 25 квітня, що нібито "коли-небудь росія та США знову стануть друзями";
- понад 10 років напередодні 9 травня – інтерв'ю Коеном для так званої "героїзації" власної перемоги у Другій світовій війні.
"Після 24 лютого Коен через кремлівські медійні рупори пропаганди активно критикує бойкотування росії іншими країнами. Щоправда від висловлення позиції щодо війни, яку розв'язала Росія, американский експерт утримується", – повідомили у Центрі протидії інформації.
Протягом 3 травня окупанти дезінформували людей, повідомляючи, що нібито "ні про який масштабний штурм заводу (мовиться про "Азовсталь" – 24 канал) за участю тактичних груп не мовиться". Проте у міноборони Росії заявляли, що нібито "російські військові почали знищувати вогневі позиції "Азова" та ЗСУ на Азовсталі.
Останні пропагандистські та брехливі закиди Росії
- Росія поширювала фейки про українських біженців у Польщі. Проте прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький спростував їх та заявив, що українці зміцнюють економіку країни.
- 3 травня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях українці мають перебої зі зв'язком. Окупанти користуються цим й намагаються деморалізувати людей. Вони повідомили фейки про примусову мобілізацію в Україні.
- Напередодні, 2 травня, окупанти видали нову порцію фейків, щоб дискредитувати Збройні Сили України. Вони намагаються переконати людей, що нібито українські військові використовують мирних мешканців замість щита, відключають зв'язок, розстрілюють мирних людей в Рубіжному.
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