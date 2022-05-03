У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки України створили підбірку фейків, маніпуляцій та дезінформації від окупантів.

До теми Росіяни на окупованих територіях поширюють фейки про примусову мобілізацію в Україні

Фейк №1: Використання мирних людей

Зокрема, мовиться, що російські пропагандисти розповідають про жахливий "київський режим". Вони переконують – українські військові використовують мирних мешканців замість щита.

Окупанти заявили, що в Барвінковому, на Харківщині, у психіатричній лікарні, націоналісти створили якийсь опорний пункт. Крім цього, у підвалі начебто утримують цивільних.

Фейк №2: Україна відключає зв'язок

Попри інформацію, що саме росіяни відключають комунікації на тимчасово окупованих територіях Півдня України, кремлівські пропагандисти звинувачують у цьому Україну. Вони заявили, що "Україна відключила Херсонську та Запорізьку області від мобільного зв'язку та інтернету".

Фейк №3: Розстріл в Рубіжному

У міністерстві оборони країни-терористки переконують, що ЗСУ в Рубіжному на Луганщині відходили й з мінометів атакували житлові будинки. Крім цього, збройні формування псевдореспублік розповідають, що "знаходять у місті тіла розстріляних мирних жителів".

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