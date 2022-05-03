У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки України створили підбірку фейків, маніпуляцій та дезінформації від окупантів.
До теми Росіяни на окупованих територіях поширюють фейки про примусову мобілізацію в Україні
Фейк №1: Використання мирних людей
Зокрема, мовиться, що російські пропагандисти розповідають про жахливий "київський режим". Вони переконують – українські військові використовують мирних мешканців замість щита.
Окупанти заявили, що в Барвінковому, на Харківщині, у психіатричній лікарні, націоналісти створили якийсь опорний пункт. Крім цього, у підвалі начебто утримують цивільних.
Фейк №2: Україна відключає зв'язок
Попри інформацію, що саме росіяни відключають комунікації на тимчасово окупованих територіях Півдня України, кремлівські пропагандисти звинувачують у цьому Україну. Вони заявили, що "Україна відключила Херсонську та Запорізьку області від мобільного зв'язку та інтернету".
Фейк №3: Розстріл в Рубіжному
У міністерстві оборони країни-терористки переконують, що ЗСУ в Рубіжному на Луганщині відходили й з мінометів атакували житлові будинки. Крім цього, збройні формування псевдореспублік розповідають, що "знаходять у місті тіла розстріляних мирних жителів".
Зверніть увагу – як брешуть російські пропагандисти: дивіться відео
Російська пропаганда: останні новини
- Окупанти на загарбаних територіях встановлюють червоні прапори. Журналіст Сергій Лещенко пояснив, що так роблять, бо хочуть відмежуватись від звірств й показати "денацифікацію" до 9 травня.
- У Росії знову звинувачують Україну в розробленні біологічної зброї. Пропагандисти стверджують, що цим займаються безпосередньо американці.
- Люди в Маріуполі перебувають в інформаційній блокаді. Окупанти користуються цим й розповідають, що вони захопили Київ й маршують по Хрещатику.
- Росіянам не подобається те, що Україна стоїть близько до вступу у Європейський Союз. Вони заявляють, що Україну там ніхто не хоче бачити.
- Пропагандисти створили відео з полоненим пораненим військовим з Великої Британії. Мовиться про добровольця Ендрю Хілла, який перебував у складі "Іноземного легіону". У міністерстві закордонних справ Великої Британії проводять розслідування.