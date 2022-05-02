Для фейків пропагандисти використали коментарі газети Heute

Маніпуляції російських окупантів розкрити у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Рупори Кремля поширюють інформацію, мовляв, пересічні європейці не хочуть бачити Україну в ЄС.

Дізнайтесь більше У ЄС розповіли, як Україна отримуватиме статус кандидата і чи можливо це вже у червні

Для створення фейків російські пропагандисти використали декілька коментарів читачів австрійської газети Heute.

ЗМІ агресора пишуть новини у стилі "Читачі Heute не хочуть бачити Україну у складі Євросоюзу" або "Австрійці підтримали слова глави МЗС країни щодо членства України в ЄС".

У ЦПД наголосили, що коментарі читачів не є репрезентативними для опису поглядів усієї Австрії або Європи. Окрім того, там навели дані відразу декількох соціологічних опитувань.

Вони засвідчують підтримку України європейцями щодо курсу в ЄС.

Опитування французького Інституту громадської думки, проведене у березні 2022 року, показує, що, наприклад, у Польщі прихильників вступу України до ЄС – 91%, Італії – 71%, Німеччини – 69%, у Франції – 62%. У березні видання Politico опублікувало опитування респондентів із 6 країн ЄС, більшість з яких підтримали вступ України до Європейського Союзу,

– повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Україна розпочала курс у ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. У квітні президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн під час візиту до Києва передала Зеленському опитувальник кандидата на членство в Євросоюзі.

Уже 18 квітня Україна відправила заповнену першу частину опитувальника. Україна очікує отримати статус кандидата в члени ЄС вже у червні 2022 року.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що у червні має відбутися зустріч лідерів країн ЄС. На ній і мають надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що наша держава розраховує на членство в Євросоюзі до 2024 року.

Варто зазначити, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС, "за" повинні проголосувати всі 27 членів Євросоюзу. Та, на жаль, в Австрії виступили проти надання нашій державі статусу кандидата.

У Києві відповіли Відню та заявили, що вважають їхні погляди "недалекоглядними".

Зауважимо, що після того, як ЄС надає статус кандидата, розпочинають перемовини, які можуть тривати роками. Наприклад, ряд балканських країн отримали статус кандидата у 2008 – 2009 роках, але досі не увійшли до Євросоюзу.

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