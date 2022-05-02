Для фейков пропагандисты использовали комментарии газеты Heute

Манипуляции российских оккупантов раскрыть в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Рупоры Кремля распространяют информацию, что рядовые европейцы не хотят видеть Украину в ЕС.

Узнайте больше В ЕС рассказали, как Украина будет получать статус кандидата и возможно ли это уже в июне

Для создания фейков русские пропагандисты использовали несколько комментариев читателей австрийской газеты Heute.

СМИ агрессора пишут новости в стиле "Читатели Heute не хотят видеть Украину в составе Евросоюза" или "Австрийцы поддержали слова главы МИД страны по поводу членства Украины в ЕС".

В ЦПД подчеркнули, что комментарии читателей не репрезентативны для описания взглядов всей Австрии или Европы. Кроме того, там привели данные сразу нескольких социологических опросов.

Они подтверждают поддержку Украины европейцами по курсу в ЕС.

Опрос французского Института общественного мнения, проведенный в марте 2022 года, показывает, что, например, в Польше приверженцев вступления Украины в ЕС – 91%, Италии – 71%, Германии – 69%, во Франции – 62%. В марте издание Politico опубликовало опрос респондентов из 6 стран ЕС, большинство из которых поддержали вступление Украины в Европейский Союз,

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Украина начала курс в ЕС

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. В апреле президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен во время визита в Киев передала Зеленскому опросник кандидата на членство в Евросоюз.

Уже 18 апреля Украина отправила заполненную первую часть опросника. Украина ожидает получить статус кандидата в члены ЕС уже в июне 2022 года.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что в июне должна состояться встреча лидеров стран ЕС. На ней должны предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что наше государство рассчитывает на членство в Евросоюзе до 2024 года.

Следует отметить, чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС, "за" должны проголосовать все 27 членов Евросоюза. Но, к сожалению, в Австрии выступили против предоставления нашему государству статуса кандидата.

В Киеве ответили Вене и заявили, что считают их взгляды "недальновидными".

Заметим, что после того, как ЕС предоставляет статус кандидата, приступают к переговорам, которые могут длиться годами. Например, ряд балканских стран получили статус кандидата в 2008-2009 годах, но до сих пор не вошли в Евросоюз.

Темы – сроки вступления Украины в ЕС – Зеленский рассказал детали: смотрите видео