Кремль начал вести себя, как психопат

"Я за себя не отвечаю..." или "давайте поторгуемся, у меня есть отличное предложение..." Есть такой прием в ведении переговоров, который называется "нулевой компромисс"…

Это когда одна из сторон перед самими переговорами внезапно создает резко неприемлемую для своих контрагентов ситуацию, иногда даже совсем неотносящуюся к сути и предмету переговоров, и предлагает во время ведения, собственно, переговоров… обменять свое "возвращение в исходное положение" на что-то более значительное и важное из "арсенала" противоположной стороны, которое ей остро необходимо…

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Более того, такого рода ситуация может быть инструментом и рычагом принуждения собственно к самим переговорам, тогда, когда одна из сторон их жаждет, а другая не видит в том особой потребности…

"Нулевым компромиссом" этот прием называется потому, что в случае обмена этой, "искусственно" созданной ситуации, на реальные и значимые уступки со стороны своих оппонентов, одна из сторон добивается желаемого, по сути, при собственных нулевых и малозначимых уступках и затратах...

Думаю, именно этим на текущий момент и занят Кремль... путем сгона к нашим границам ордгоблинов и подтягивания кучи металлолома… Надо понимать, 6-и месячный срок, о котором сразу после "женевских посиделок" упоминал Джо Байден, подходит к неизбежному концу... И настает момент "подбивать бабки"…

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Для того чтобы "помочь" США в этой связи принять некое "правильное" решение, Кремль, похоже, решил продемонстрировать свою "внезапно обострившуюся" неадекватность…

Другими словами – резко повысить ставки, и для того, чтобы в реальности получить желаемое, – прикинуться свихнувшимся и отмороженным напрочь туловищем... для успокоения которого, по мысли Кремля, мировое сообщество несомненно отдаст ему вожделенную им конфетку (Украину)…

А для того, что бы "все ему поверили", Кремль действительно начал вести себя сродни психопату, угрожающе бряцая на наших границах своими железяками, и обещая "разнести тут все вдребезги и пополам"… Другими словами, месье Х*йло, ради того, чтобы удержать Донбасс и Крым, без всяческих последствий для себя, угрожает развязать во всей остальной Украине большой и кровавый "бада-бум"…

Это как бы, такое послание… Не будете меня штормить по Крыму и Донбассу – я не буду трогать остальную Украину... А если нет – "я за ценой не постою"... Отличная позиция для "подведения итогов 6-месячного срока"…

Только вот одно "но", а кто вам сказал, что с вами собираются торговаться или кто-то боится старого и больного маньяка-маразматика..?