Кремль не ответил на запрос о военных учениях: Украина в течение 48 часов требует встречи

Россия не ответила на запрос Украины относительно стягивания войск к украинским границам. Теперь Киев инициирует встречу со страной-агрессором и всеми государствами-участниками Венского документа.

Новость сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что целью встречи будет обсудить усиление и перемещение российских войск вдоль украинской границы и в оккупированном Крыму.

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Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников,

– подчеркнул Кулеба.

Украина требовала объяснений

Еще 11 февраля Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения у украинских границ.

Согласно положениям Венского документа, страна-оккупант должна была предоставить информацию о своих войсках у границ с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма.

Россия должна была сообщить такую информацию:

дату завершения военной деятельности;

наименование, подчиненность и количество воинских формирований;

типы вооружений и военной техники, принявших участие в учениях.

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Венский договор – международное соглашение государств-участников ОБСЕ. Его целью является реализация мер по доверию и безопасности в регионе. В частности, говорится об обмене военной информацией относительно сил, расположенных на территориях стран-участников.

Сообщение Кулебы:

Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму 1/2.