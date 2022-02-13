Кремль не ответил на запрос о военных учениях: Украина в течение 48 часов требует встречи
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Россия не ответила на запрос Украины относительно стягивания войск к украинским границам. Теперь Киев инициирует встречу со страной-агрессором и всеми государствами-участниками Венского документа.
Новость сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что целью встречи будет обсудить усиление и перемещение российских войск вдоль украинской границы и в оккупированном Крыму.
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Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников,
– подчеркнул Кулеба.
Украина требовала объяснений
Еще 11 февраля Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения у украинских границ.
Согласно положениям Венского документа, страна-оккупант должна была предоставить информацию о своих войсках у границ с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма.
Россия должна была сообщить такую информацию:
- дату завершения военной деятельности;
- наименование, подчиненность и количество воинских формирований;
- типы вооружений и военной техники, принявших участие в учениях.
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Сообщение Кулебы:
Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму 1/2.