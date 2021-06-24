Россия угрожает "жесткими реакциями"

Москва сожалеет из-за действий британского судна, которые якобы являются недопустимыми и нарушают международные стандарты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Интересно Фейк, который создали российские генералы, – военный эксперт об "обстреле" британского эсминца

Российские власти якобы не хотят даже предполагать, что такие "провокационные действия" могут стать систематическими. Песков пригрозил, что теперь их пограничники будут жестче реагировать на "провокации" в Черном море "в строгом соответствии международным нормам".

Грозит ли это отношениям между государствами

Представитель Владимира Путина призвал не делать "концептуальных выводов" относительно дальнейших отношений Москвы и Лондона. Пока неизвестно, могут Великобританию добавили в список "недружественных стран".

Министерство иностранных дел России заявило, что реакция британских властей на ситуацию с судном – "ложь в лицо". Якобы Москва дала понять, что сначала нужно спрашивать, можно ли заходить на "ее территорию".

Кроме того, британскому послу планируют объявить жесткий демарш.

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