Росія погрожує "жорсткими реакціями"

Москва жалкує через дії британського судна, які, мовляв, є неприпустимими та порушують міжнародні стандарти. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Цікаво Фейк, який створили російські генерали, – воєнний експерт про "обстріл" британського есмінця

Російська влада, мовляв, не хоче навіть припускати, що такі "провокаційні дії" можуть стати систематичними. Пєсков пригрозив, що тепер їхні прикордонники будуть жорсткіше реагувати на "провокації" у Чорному морі "у чіткій відповідності до міжнародних норм".

Чи загрожує це стосункам між державами

Речник Володимира Путіна закликав не робити "концептуальних висновків" щодо подальших стосунків Москви та Лондона. Наразі невідомо, чи можуть Велику Британію додали у список "недружніх країн".

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що реакція британської влади на ситуацію зі судном – "брехня в обличчя". Мовляв, Москва дала зрозуміти, що спершу потрібно питати, чи можна заходити на "її територію".

Крім того, британському послу планують оголосили жорсткий демарш.

Головне про інцидент у Чорному морі