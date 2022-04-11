Кремль обвиняет Суркова в провале подготовки почвы для войны в Украине

В России бывшего помощника Путина Владислава Суркова якобы обвиняют в растрате денег, которые выделили на так называемую "политическую работу" в Украине. То есть на работу агентурной сети, которая готовила почву войны.

Звучат даже предположения о домашнем аресте Суркова. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил экс-депутат Думы России Илья Пономарев.

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Арестовали ли Суркова

По словам Пономарева, уровень достоверности этого никак не могут проверить, но информация пришла из нескольких разных источников.

О том, что Суркова чуть ли не под домашний арест посадили за какие-то погрешности, хотя он давно перестал быть помощником президента России,

– сказал Пономарев.

Что известно об обвинениях Суркова

Политолог Андрей Пионтковский отметил, что к Суркову у Кремля действительно есть претензии. Он проходит по тому же делу, что и генерал ФСБ Сергей Беседа.

Возможность загреметь в Лефортово за растрату средств, выделенных на "политическую работу" в Украине, там действительно реальна,

– сказал Пионтковский.

Пономарев добавил, что Путин уволил Суркова в 2020 году, но он до сих пор остается тем человеком, который понимает реальную ситуацию в так называемых "квазиреспубликах" на оккупированных территориях Украины.

Подробнее о деле

Ранее журналисты сообщали о репрессиях пятой службы ФСБ. Она занималась внешней разведкой и отвечала, в частности, за вопросы Украины. Утверждали, что руководитель структуры Беседа якобы находится в СИЗО в Лефортово.

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