Лунають навіть припущення про домашній арешт Суркова. Про це з посиланням на свої джерела повідомив ексдепутат Думи Росії Ілля Пономарьов.

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Чи арештували Суркова

За словами Пономарьова, рівень достовірності цього ніяк не можуть перевірити, але інформація прийшла з кількох різних джерел.

Про те, що Суркова ледь не під домашній арешт посадили за якісь погрішності, хоча він давно перестав бути помічником президента Росії,

– сказав Пономарьов.

Що відомо про звинувачення Суркова

Політолог Андрій Піонтковський зазначив, що до Суркова у Кремля справді є претензії. Він проходить у тій же справі, що й генерал ФСБ Сергій Бесіда.

"Можливість загриміти в Лефортово за розтрату коштів, виділених на "політичну роботу" в Україні, там справді реальна,

– сказав Піонтковський.

Пономарьов додав, що Путін звільнив Суркова у 2020 році, але він досі залишається тією людиною, яка розуміє реальну ситуацію в так званих "квазіреспубліках" на окупованих територіях України.

Детальніше про справу

Раніше журналісти повідомляли про репресії п'ятої служби ФСБ. Вона займалась зовнішньою розвідкою та відповідала, зокрема, за питання України. Стверджували, що керівник структури Бесіда нібито перебуває у СІЗО у Лефортовому.

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