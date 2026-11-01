Дальнобойные удары как оправдание: в ISW объяснили, почему Россия обвиняет Киев в срыве переговоров

Согласно отчету Института по изучению войны, Москва систематически перекладывает ответственность на Киев, чтобы скрыть нежелание идти на компромиссы.

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Манипуляции и попытки устранить союзников

Глава российского МИД Сергей Лавров 30 октября публично заявил, что украинские операции в тылу якобы свидетельствуют о неготовности к миру. Однако дипломат проигнорировал ежедневные атаки самой России на украинские города.

В ISW подчеркнули, что российская сторона регулярно отвергала инициативы США и Украины о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Подобные обвинения Кремль использует не впервые: ранее Москва оправдывала отсутствие прогресса сообщениями об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области в декабре 2025 года и ударе по оккупированному Хорлу в январе 2026 года.

Кроме того, российское руководство пытается изолировать процесс от европейских партнеров.

Лавров заявил, что " европейцы якобы стремятся "втиснуться" в переговоры ", и поставил под сомнение целесообразность их участия. В то же время Москва вновь озвучила ультимативное требование о возвращении НАТО к границам 1997 года.

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Позиция относительно прекращения боевых действий

Несмотря на заявления американской стороны о приближении компромисса, представители диктатора публично отказались остановить боевые действия даже на время переговорного процесса.

Ранее аналитики обращали внимание на то, что Кремль пытается использовать дипломатические контакты ради ослабления санкций и ремонт нефтеперерабатывающих заводов.