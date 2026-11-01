Далекобійні удари як виправдання: в ISW пояснили, чому Росія звинувачує Київ у зриві переговорів

За даними звіту Інституту вивчення війни, Москва системно перекладає відповідальність на Київ, щоб приховати небажання йти на компроміси.

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Маніпуляції та спроби усунути союзників

Глава російського МЗС Сергій Лавров 30 жовтня публічно заявив, що українські операції у тилу нібито свідчать про неготовність до миру. Проте дипломат проігнорував щоденні атаки самої Росії на українські міста.

В ISW підкреслили, що російська сторона регулярно відкидала ініціативи США та України щодо запровадження мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Подібні звинувачення Кремль використовує не вперше: раніше Москва виправдовувала відсутність прогресу повідомленнями про атаку на резиденцію Путіна в Новгородській області у грудні 2025 року та ударом по окупованому Хорлу в січні 2026 року.

Крім того, російське керівництво намагається ізолювати процес від європейських партнерів.

Лавров заявив, що європейці нібито прагнуть "втиснутися" в переговори, та поставив під сумнів доцільність їхньої участі. Водночас Москва знову озвучила ультимативну вимогу щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року.

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Позиція щодо припинення бойових дій

Попри заяви американської сторони про наближення компромісу, представники диктатора публічно відмовилися зупиняти фронт навіть на час переговорного процесу.

Раніше аналітики звертали увагу, що Кремль намагається використати дипломатичні контакти заради послаблення санкцій та ремонту нафтопереробних заводів.