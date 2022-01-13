Кремль остался недоволен результатами переговоров по гарантиям безопасности

В Брюсселе 12 января состоялись переговоры НАТО и России по "гарантиям безопасности". Однако в Кремле этот диалог считают неудачным.

В целом переговорами которые состоялись 10 и 12 января в Кремле недовольны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Что известно о переговорах

После того, как в декабре 2021 года российский МИД опубликовал так называемые "гарантии безопасности", в США и НАТО начали подготовку к переговорам.

Уже 10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по "гарантиям". Через 2 дня в Брюсселе прошли переговоры между представителями НАТО и Кремля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал диалог с Россией трудным, однако необходимым. В то же время Столтенберг назвал Россию оккупантом и отметил, что именно она контролирует боевиков на Донбассе.

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"Гарантии безопасности" Кремля: главное

Во время видеовстречи с президентом США Джо Байденом 7 декабря глава Кремля Владимир Путин требовал гарантий по безопасности России.

Через несколько дней после встречи в российском МИДе опубликовали документ с "гарантиями безопасности".

Среди главных требований – нерасширение НАТО в Восточной Европе и запрет Украине вступать в Альянс.

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