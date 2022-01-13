Загалом переговорами які відбулися 10 і 12 січня у Кремлі незадоволені. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Зверніть увагу У Росії після переговорів заявили, що не підуть на компроміс з НАТО

Що відомо про переговори

Після того, як у грудні 2021 року російське МЗС опублікувало так звані "гарантії безпеки", у США та НАТО почали підготовку до переговорів.

Уже 10 січня у Женеві відбулися переговори США та Росії щодо "гарантій". Через 2 дні у Брюсселі пройшли переговори між представниками НАТО та Кремля.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав діалог з Росією важким, однак необхідним. Водночас Столтенберг назвав Росію окупантом та наголосив на тому, що саме вона контролює бойовиків на Донбасі.

Цікаво НАТО та Росія обговорили "гарантії безпеки": Столтенберг підбив перші підсумки

"Гарантії безпеки" Кремля: головне

Під час відеозустрічі з президентом США Джо Байденом 7 грудня очільник Кремля Володимир Путін вимагав гарантій щодо безпеки Росії.

За кілька днів після зустрічі у російському МЗС опублікували документ з "гарантіями безпеки".

Серед головних вимог – нерозширення НАТО у Східній Європі та заборона Україні вступати до Альянсу.

Більше про переговори США та НАТО з Росією у випуску "Такі справи": дивіться відео