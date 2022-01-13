Про це заявив Олександр Грушко, заступник міністра закордонних справ Росії. 12 січня він підбив підсумки переговорів у рамках Ради Росія – НАТО, які відбулися у Брюсселі.
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Що сказав Грушко після перемовин з НАТО
Грушко висловився про вимоги, які у Росії висунули НАТО. Там прагнуть домогтися від Альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід. Фактично мовиться про те, щоб туди не взяли Україну. Дипломат наголосив, що це – питання, щодо якого Москва не планує йти на компроміси.
Цей елемент має бути присутнім, це абсолютний імператив. Ми про жодні компроміси не говоримо,
– підкреслив заступник міністра.
Далі Грушко заговорив про свободу вибору. Він цинічно заявив, що її у міжнародних відносинах не існує. Принаймні, не у такому вигляді, як вважають у НАТО. "Свобода вибору на шляху здійснення своєї безпеки не має реалізовуватись так, щоб утискати законні інтереси інших", – додав посадовець. На його думку, це потрібно врахувати при членстві у військових союзах.
НАТО не піде не ультиматум щодо України
- Засідання Ради НАТО – Росія відбулося 12 січня у бельгійському Брюсселі. Серед основних тем – проблеми європейської безпеки, зокрема – ситуація біля кордонів України.
- Після переговорів генсек Альянсу відзначив, що розбіжності між сторонами є суттєвими. Єнс Столтенберг вважає, що потрібно прикласти багато зусиль, аби їх подолати.
- Він запевнив, що НАТО відмовилось виконати ультиматум Росії щодо нерозширення. Мовляв, лише Україна та 30 країн НАТО можуть вирішувати, бути їй членом організації чи ні.
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