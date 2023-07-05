Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Впервые сторонники путинского режима и работники аппарата президента так активно выражают свою обеспокоенность нападением на фактически частное лицо.
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"Обычно в России такую информацию пытаются скрыть, она распространяется только оппозиционными ресурсами. Случай с избиением Елены Милашиной получил широкую огласку, абсолютно все российские СМИ и влиятельные политики осудили его, с заявлением выступил также Дмитрий Песков", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.
Жесткая реакция на инцидент может быть неприятным сигналом для Кадырова и, вероятно, означает, что Кремль его "сливает".
Как Путин сливает Кадырова: смотрите видео
Как Кремль использует инцидент в Чечне
На фоне мятежа Евгения Пригожина Рамзан Кадыров может казаться опасным в глазах Путина, или, по крайней мере, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Чеченский лидер имеет частную армию, поэтому относится к той же группе, что и руководитель ЧВК "Вагнер".
"Вполне возможно, что историю с избиением журналистки используют, чтобы ликвидировать Кадырова или снять его с должности. Например, лишат главу Чечни государственного иммунитета и откроют уголовное дело", – сказал Сергей Жирнов.
Последние новости из Чеченской республики
- 4 июля в Чечне неизвестные жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на суд над Заремой Мусаевой – матерью одного из чеченских оппозиционеров.
- По дороге из аэропорта машине, в которой ехали журналистка и адвокат, преградили путь три автомобиля. У Милашиной черепно-мозговая травма, сломано несколько пальцев на руках. Также нападавшие обрили журналистке голову. Адвокату нанесли ножевые ранения.
- В марте журналисты утверждали, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому он даже 21 февраля пропустил речь Путина на Федеральном собрании.
- В украинской разведке предполагают, что проблемы со здоровьем у Кадырова из-за употребления наркотических веществ, которые первоначально могли быть допингом. Именно поэтому так называемый глава Чечни кардинально изменился внешне. По всей вероятности, он может проходить лечение у российских и зарубежных специалистов.