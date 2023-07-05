Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Уперше прихильники путінського режиму та працівники апарату президента так активно висловлюють своє занепокоєння нападом на, фактично, приватну особу.

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"Зазвичай у Росії таку інформацію намагаються приховати, вона шириться лише опозиційними ресурсами. Втім, випадок із побиттям Олени Мілашиної набув широкого розголосу, абсолютно усі російські ЗМІ та впливові політики засудили його, із заявою виступив також Дмітрій Пєсков", – підкреслив ексспівробітник КДБ.

Жорстка реакція на інцидент може бути неприємним сигналом для Кадирова і, ймовірно, означає, що Кремль його "зливає".

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Як Кремль використає інцидент у Чечні

На тлі заколоту Євгенія Пригожина Рамзан Кадиров може здаватися небезпечним в очах Путіна, або, принаймні, Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасімова. Чеченський лідер має приватну армію, а тому відноситься до тієї ж групи, що і керівник ПВК "Вагнер".

"Цілком можливо, що історію з побиттям журналістки використають, щоб ліквідувати Кадирова або зняти його з посади. Наприклад, позбавлять керманича Чечні державного імунітету та відкриють кримінальне провадження", – мовив Сергій Жирнов.

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