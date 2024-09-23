Военный аналитик издания Дэвид Экс сообщил, что авианосец не выходил на боевое дежурство уже 8 лет и не похоже, что он вообще когда-нибудь выйдет на него.

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OSINT-проект Moklasen пишет, что из членов экипажа Кузнецова сформировали так называемый механизированный батальон Фрегат в составе 1-й гвардейской танковой армии страны-агрессора России. В частности, это подразделение заметили в боях против Сил обороны в районе Харькова, а затем их перебросили в район Покровска.

Это подчеркивает кризис с кадрами в российской армии, а также указывает на запущенное состояние крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых остались со времен холодной войны,

– говорится в сообщении.

Судьба корабля Адмирал Кузнецов

В октябре 2018 года авианосец получил повреждения во время аварии с затоплением сухого дока под Мурманском. Затем, в декабре 2019 года, на корабле произошел масштабный пожар.

Руководство военного флота России сначала заявляло о планах вывести поврежденный корабль из эксплуатации, но все же взялись ремонтировать и модернизировать.

Более того, там обещали вернуть судно в море на боевое дежурство в 2022 году. Но в декабре того же года на авианосце вспыхнул новый пожар, после которого судно, все же осталось стоять у причала в Мурманске.

Позорное состояние флота

Любой другой флот мог бы просто покончить с потерями, списать обгоревший корабль и построить на его месте новый. Но российская промышленность, вероятно, не в состоянии построить прямую замену "Кузнецову" или любому другому крупному военному кораблю.

Как отмечает издание, именно поэтому так много крупных кораблей российского флота – это "бывшие советские корабли с изношенными за десятилетия корпусами и механизмами".