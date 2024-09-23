Військовий аналітик видання Девід Екс повідомив, що авіаносець не виходив на бойове чергування вже 8 років і не схоже, що він узагалі коли-небудь вийде на нього.

Дивіться також Прем'єрка Данії сказала, яку "червону лінію" перетнув Путін на початку війни, – Bloomberg

OSINT-проєкт Moklasen пише, що з членів екіпажу Кузнєцова сформували так званий механізований батальйон Фрегат у складі 1-ї гвардійської танкової армії країни-агресора Росії. Зокрема, цей підрозділ помітили у боях проти Сил оборони в районі Харкова, а потім їх перекинули у район Покровська.

Це підкреслює кризу з кадрами в російській армії, а також вказує на занедбаний стан найбільших військових кораблів російського флоту, більшість з яких залишилися з часів холодної війни,

– ідеться у повідомленні.

Доля корабля Адмірал Кузнєцов

У жовтні 2018 року авіаносець зазнав пошкоджень під час аварії із затопленням сухого доку під Мурманськом. Потім, у грудні 2019 року, на кораблі сталася масштабна пожежа.

Керівництво військового флоту Росії спершу заявляло про плани вивести пошкоджений корабель з експлуатації, та все ж взялись ремонтувати і модернізовувати.

Ба більше, там обіцяли повернути судно в море на бойове чергування у 2022 році. Та в грудні того ж року на авіаносці спалахнула нова пожежа, після якої судно, все ж залишилося стояти біля причалу в Мурманську.

Ганебний стан флоту

Будь-який інший флот міг би просто покінчити з втратами, списати обгорілий корабель і побудувати на його місці новий. Але російська промисловість, ймовірно, не в змозі побудувати пряму заміну "Кузнєцову" або будь-якому іншому великому військовому кораблю

Як зазначає видання, саме тому так багато великих кораблів російського флоту – це "колишні радянські кораблі зі зношеними за десятиліття корпусами і механізмами".