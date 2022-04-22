Кремль продолжает зачистку высшего руководства русской армии и флота
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Российские военные терпят неудачу в войне против Украины. Поэтому Кремль осуществляет зачистку высшего руководства российской армии.
Арестован командующий Черноморским флотом
Об очередной фазе репрессий против командования армии и флота рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
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По информации военной разведки Украины, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов отстранен от должности. Сообщается, что он арестован
Кроме того, под следствием первый заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук.
Устранены два генерал-лейтенанта
Как сообщили в украинской разведке, в России отстранены от должностей:
- командующий 6 армии генерал-лейтенанта Владислав Ершов;
- командующий 1 танковой армией западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель;
- один из заместителей командующего.
Они были устранены из-за плохой подготовки к ведению боевых действий и большим потерям личного состава и техники.
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Также отстранен от должности командующего 22 армейским корпусом южного военного округа генерал-майор Аркадий Марзоев. Он попал под чистку из-за неудовлетворительного выполнения поставленных задач.
Украинские разведчики подчеркнули, что репрессии Кремля затронули тыловые подразделения и подразделения обеспечения.
В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировки войск восточного военного округа отстранены от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева,
– рассказали разведчики.
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