Кремль продолжает зачистку высшего руководства русской армии и флота

Российские военные терпят неудачу в войне против Украины. Поэтому Кремль осуществляет зачистку высшего руководства российской армии.

Арестован командующий Черноморским флотом

Об очередной фазе репрессий против командования армии и флота рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

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По информации военной разведки Украины, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов отстранен от должности. Сообщается, что он арестован

Кроме того, под следствием первый заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук.

Устранены два генерал-лейтенанта

Как сообщили в украинской разведке, в России отстранены от должностей:

командующий 6 армии генерал-лейтенанта Владислав Ершов;

командующий 1 танковой армией западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель;

один из заместителей командующего.

Они были устранены из-за плохой подготовки к ведению боевых действий и большим потерям личного состава и техники.

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Также отстранен от должности командующего 22 армейским корпусом южного военного округа генерал-майор Аркадий Марзоев. Он попал под чистку из-за неудовлетворительного выполнения поставленных задач.

Украинские разведчики подчеркнули, что репрессии Кремля затронули тыловые подразделения и подразделения обеспечения.

В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировки войск восточного военного округа отстранены от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева,

– рассказали разведчики.

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