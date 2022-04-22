Заарештовано командувача Чорноморського флоту
Про чергову фазу репресій проти командування армії та флоту розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
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За інформацією воєнної розвідки України, командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осіпова усунуто з посади. Повідомляється, що його заарештовано
Окрім того, під слідством перший заступник командувача Чорноморського флоту віцеадмірал Сергій Пінчук.
Усунуто двох генерал-лейтенантів
Як повідомили в українській розвідці, у Росії усунуто від посад:
- командувача 6 армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова;
- командувача 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта Сергій Киселя;
- одного із заступників командувача.
Їх було усунуто через погану підготовку до ведення бойових дій та великі втрати особового складу й техніки.
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Також усунуто з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу генерал-майора Аркадія Марзоєва. Він потрапив під чистку через незадовільне виконання поставлених завдань.
Українські розвідники наголосили, що репресії Кремля торкнулися тилових підрозділів та підрозділів забезпечення.
У зв'язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова,
– розповіли розвідники.
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