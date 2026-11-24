Россия пытается не допустить предоставления Украине действенных гарантий безопасности после окончания войны. В то же время Кремль использует дискуссии о защите Украины, чтобы посеять сомнения относительно готовности НАТО выполнять обязательства перед своими членами, в частности странами Балтии.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 23 ноября 2026 года.

Как Россия пытается дискредитировать гарантии НАТО?

Аналитики обратили внимание на заявление бывшего старшего советника президента США Джареда Кушнера от 22 ноября. Он сообщил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности по образцу 5-й статьи НАТО.

Такой механизм должен помочь обеспечить длительный мир и снизить риск повторного нападения России на Украину.

Однако в Москве в очередной раз выступили против подобных договоренностей. Российские чиновники отвергают не только гарантии по образцу 5-й статьи НАТО, но и возможность размещения иностранных войск в Украине, а также поставки ей вооружения в рамках будущего мирного урегулирования.

В частности, 20 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вступление Украины в НАТО или даже так называемое "квазичленство" в Альянсе неприемлемы для Москвы. Вероятно, он имел в виду именно гарантии безопасности, которые будут предусматривать обязательства союзников защищать Украину в случае повторной агрессии.

Накануне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Кремль может готовить почву для будущего противостояния с НАТО. По его словам, требования Путина к Альянсу могут быть частью опасного плана России в отношении Европы.