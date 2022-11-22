Как сообщают российские СМИ, опрос показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию. Кроме того, речь идет о том, что граждане России "не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны", пишет 24 канал.

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Россияне разочаровались в войне

По словам одного из респондентов опроса, такая позиция россиян – это не уход в оппозицию или полное неприятие "специальной военной операции". Он отмечает, что такие настроения среди населения возникают из-за безразличия и апатии.

В Кремле якобы считают, что россияне "устали от войны в принципе" и это не зависит от динамики боевых действий. По информации российских СМИ, россияне все чаще задают себе вопрос о причинах войны.

Какие "болевые точки" у россиян

По результатам опроса, "главные болевые точки" россиян – это мобилизация, экономические трудности из-за санкций и, что относительно неожиданно, блокирование инстаграма.

Между тем, в Кремле не считают, что в ближайшее время в России начнутся масштабные антивоенные протесты.

В России назревают бунты: что известно

По информации российских СМИ, суд Владимира заблокировал петицию против мобилизации. К моменту блокировки она собрала почти 500 тысяч подписей. В решении суда говорится, что информация в петиции "направлена ​​на срыв мероприятий, проводимых государством по мобилизации", а также содержит "фиктивные сведения о якобы незаконных действиях руководства страны".

Около 70 женщин отправились в Старобельск Луганской области за своими мужчинами, чтобы их вернули с фронта.

Они рассказали, что мужчины, мобилизованные 1 октября, уже 16 октября оказались на территории Луганщины, где "выживали в окопах, без обеспечения, без дальнейшего обучения и без командования".

Жены мобилизованных из Курска рассказали, что их мужей, отступивших из-под обстрела, заставляют вернуться назад. Женщины пожаловались в военную прокуратуру, но там им ответили, что не будут вывозить солдат в Россию.

В комментарии российскому СМИ одна из жен оккупантов рассказала, что ее мужа отправили в учебную часть в Воронеже 15 октября. Там они прошли "военную подготовку", во время которой стреляли холостыми патронами на полигоне.

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