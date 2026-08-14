Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, что рассчитывает Россия, посылая такие сигналы администрации Дональда Трампа. У Москвы есть несколько каналов влияния в США, и она будет пытаться использовать их в переговорах, однако на этот раз возможности оказать давление на Киев могут оказаться иными, чем раньше.

Что Кремль пытается навязать Западу?

В Москве по-прежнему исходят из представления, что мир должен делиться на несколько больших держав, которые могут договариваться между собой о судьбе других. Россия пытается поставить себя в один ряд с США и в этой модели отводит Украине роль страны, которая якобы не должна самостоятельно принимать собственные решения.

Они верят, что могут обходить Украину стороной, общаться с другими странами и решать нашу судьбу без нашего ведома. Что мы должны стоять в стороне, потому что "взрослые разговаривают, вам сюда не лезть",

– сказал Городницкий.

Продвигать такую позицию Кремль пытается не только публичными заявлениями. В России сохраняются каналы коммуникации с США через Кирилла Дмитриева, деловые, политические и другие связи. Ранее такие контакты уже совпадали с решениями, которые создавали Украине проблемы – от задержек с поставками отдельного вооружения до ограничений в поставках и передаче разведывательных данных.

К сожалению, были случаи, когда эти связи срабатывали и Украине ставили палки в колеса. Если это иногда срабатывает, почему бы России этим не воспользоваться?

– отметил политический эксперт.

Заявление Лаврова имеет еще две аудитории. Россиянам Кремль показывает, что якобы именно Москва будет решать будущее Украины, а не наоборот. Европейским странам при этом посылают сигнал не усиливать субъектность Киева и не рассчитывать на быстрое завершение противостояния на условиях Украины.

Вашингтон может вновь оказать давление на Киев

Угрозы России "заморозит Украину" зимой не являются новыми. Подобную риторику Москва использовала еще в 2000-х, угрожая перекрыть газ, а теперь пытается подкрепить ее ударами по энергетике. В то же время Кремль может использовать тему предстоящих переговоров, чтобы вновь добиваться от Вашингтона ограничений в отношении Украины.

Может ли это в контексте предстоящих переговоров привести к ухудшению поставок вооружения или разведданных со стороны Соединенных Штатов? К сожалению, так. Это возможно,

– сказал Городницкий.

До конца года Москва будет пытаться убедить администрацию Трампа, что снижение украинского давления на Россию якобы поможет приблизить прекращение огня. Трамп стремится показать хоть какой-то результат в вопросе завершения боевых действий, поэтому такая тактика для России остается выгодной.

Россияне будут постоянно давать надежду, что огонь прекратится, если надавить на Украину и не дать ей наносить удары по Новороссийску, Москве или Петербургу. Они будут кормить обещаниями, а Трамп на это ведется, потому что хочет прекращения огня,

– подчеркнул политический эксперт.

В то же время возможности США напрямую ограничивать украинские удары на большие расстояния уже отличаются от прошлогодних. Значительная часть таких атак осуществляется собственными силами Украины, поэтому Киев может требовать ответных шагов, если партнеры просят воздержаться от ударов по определенным объектам.

Украинская сторона уже предлагала принцип взаимности: Россия не проводит атак против Одессы – Украина не наносит удары по Новороссийску, однако Москва от такого формата отказывается.

Городницкий оценил переговорную тактику России: смотрите видео