Удары по аэропортам и СБУ не случайны: какие сигналы Кремль послал переговорщикам из США

Накануне нового этапа контактов между США, Украиной и Россией Москва нанесла удары по Киеву, в частности по району центрального здания СБУ, а также по аэропортам Борисполь и Жуляны. Из-за российской атаки американская делегация не смогла прибыть в Киев самолетом, хотя украинская сторона была готова ее принять.

Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко в эфире 24 Канала объяснил, какие сигналы Кремль мог передавать Вашингтону с помощью таких ударов. Речь идет не только о продолжении военного давления на Украину, но и о попытке укрепить позиции Москвы перед переговорами и показать американцам, что Россия не собирается менять свои требования.

Удар по СБУ стал политическим сигналом

Атака на район Владимирской произошла перед ожидаемыми контактами с Виткоффом и Кушнером. При этом Россия нанесла удар по одному из ключевых государственных объектов после предыдущих заявлений Путина о том, что Москва якобы не атакует украинские "центры принятия решений".

Это прежде всего политический сигнал всем, кто хотел его услышать: россияне не настроены конструктивно на переговоры, а давление на них со стороны США и Европы недостаточное,

– пояснил Буряченко.

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Москва при этом сохраняет ту же повестку дня, которую продвигала и ранее. В Кремле продолжают апеллировать к так называемым "первопричинам" войны и требовать от Украины уступок независимо от того, приедут ли американские переговорщики.

Им фактически безразлично, что приедут Виткофф и Кушнер. Они и дальше будут настаивать на своих условиях капитуляции Украины, на тех "первопричинах", о которых говорил Ушаков,

– подчеркнул эксперт.

Параллельно Россия нанесла удары по Борисполю и Жулянам. Это уже напрямую повлияло на возможность прибытия американской делегации в Киев и дало Москве дополнительный повод для информационного давления.

Москва хочет продемонстрировать свое превосходство

Российская пропаганда теперь может противопоставлять безопасный приезд американцев в Москву невозможности столь же просто прилететь в Киев. Этот тезис Кремль продвигает через собственное информационное пространство и пытается донести до западной аудитории.

Не Путин и не российская делегация летят в условный Абу-Даби или Стамбул. Американцам это нужно, поэтому они едут к Путину. А в Украину они полететь не могут, потому что в Украине опасно,

– пояснил Буряченко.

В Москве Виткофф и Кушнер могут встречаться с российскими представителями и часами обсуждать вопросы санкций, безопасности и переговоров. Кремлю выгодно использовать эту разницу, чтобы показывать Россию как сторону, которая якобы лучше контролирует ситуацию в войне.

Если выражаться языком Трампа, то Российская Федерация якобы имеет больше "козырей", а значит, именно с ней и нужно обсуждать будущую структуру,

– подчеркнул президент Международного института исследований в области безопасности.

Удары по аэропортам, проблемы с прибытием американской делегации в Киев и последующие переговоры в Москве в таком случае действуют не как отдельные эпизоды, а как элементы российской переговорной и пропагандистской стратегии.

США могли отреагировать иначе

После таких атак Вашингтон мог сначала усилить давление на Кремль и только после этого продолжить контакты. Среди возможных шагов могло быть ускорение рассмотрения законопроекта о санкциях в Конгрессе, чтобы Москва увидела практические последствия своих действий еще до встречи с американскими представителями.

Если уж говорить о "мире через силу", то его нужно так и реализовывать. После этих ударов нужно было сначала приехать в Киев и показать Москве, что ее действия не останутся без ответа,

– сказал Буряченко.

Другим вариантом могло стать изменение самой последовательности визитов: сначала несколько дней в Киеве, а уже потом переговоры в Москве. Поездку в Россию можно было даже временно отложить после ударов по СБУ и аэропортам.

Этот визит в Москву показал, что американская делегация на данный момент не готова переходить к диалогу с Путиным именно из-за силы. Это слабая позиция, и в Москве ею точно воспользуются,

– подчеркнул эксперт.

При этом Путин ранее публично демонстрировал расположение именно к Виткоффу и этой переговорной команде, а в Москве ее уже называли делегацией, которая им "нравится". Для Кремля это создает дополнительную возможность вести диалог с теми американскими представителями, формат работы которых устраивает российскую сторону.

Буряченко рассказал о сигналах Путина перед переговорами: смотрите видео