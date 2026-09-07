Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу пояснив, які сигнали Кремль міг передавати Вашингтону такими ударами. Йдеться не лише про продовження військового тиску на Україну, а й про спробу зміцнити позиції Москви перед переговорами та показати американцям, що Росія не збирається змінювати свої вимоги.

Удар по СБУ став політичним сигналом

Атака по району Володимирської відбулася перед очікуваними контактами з Віткоффом і Кушнером. При цьому Росія вдарила по одному з ключових державних об'єктів після попередніх заяв Путіна про те, що Москва нібито не атакує українські "центри ухвалення рішень".

Це перш за все політичний сигнал усім, хто хотів його почути: росіяни не налаштовані конструктивно на переговори, а тиск на них з боку США та Європи недостатній,

– пояснив Буряченко.

Москва при цьому зберігає той самий порядок денний, який просувала й раніше. У Кремлі продовжують апелювати до так званих "першопричин" війни та вимагати від України поступок незалежно від того, чи приїдуть американські переговорники.

Їм фактично байдуже, що приїдуть Віткофф і Кушнер. Вони й далі наполягатимуть на своїх умовах капітуляції України, на тих "першопричинах", про які говорив Ушаков,

– наголосив експерт.

Паралельно Росія вдарила по Борисполю та Жулянах. Це вже безпосередньо вплинуло на можливість американської делегації прилетіти до Києва й дало Москві додатковий матеріал для інформаційного тиску.

Москва хоче показати свою перевагу

Російська пропаганда тепер може протиставляти безпечний приїзд американців до Москви неможливості так само просто прилетіти до Києва. Цю тезу Кремль просуває через власний інформаційний простір і намагається доносити до західної аудиторії.

Не Путін чи російська делегація летять в умовне Абу-Дабі або Стамбул. Американцям це потрібно, тому вони їдуть до Путіна. А в Україну вони полетіти не можуть, тому що в Україні небезпечно,

– пояснив Буряченко.

У Москві Віткофф і Кушнер можуть зустрічатися з російськими представниками й годинами обговорювати санкційні, безпекові та переговорні питання. Кремлю вигідно використати цю різницю, щоб показувати Росію стороною, яка нібито краще контролює ситуацію у війні.

Якщо висловлюватися мовою Трампа, то Російська Федерація нібито має більше "карт", а отже саме з нею і потрібно обговорювати майбутню конструкцію,

– наголосив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

Удари по летовищах, проблеми з прибуттям американської делегації до Києва та подальші переговори у Москві в такому разі працюють не як окремі епізоди, а як елементи російської переговорної та пропагандистської стратегії.

США могли відповісти інакше

Після таких атак Вашингтон міг спочатку посилити тиск на Кремль і лише після цього продовжувати контакти. Серед можливих кроків могло бути пришвидшення санкційного законопроєкту в Конгресі, щоб Москва побачила практичні наслідки своїх дій ще до зустрічі з американськими представниками.

Якщо вже говорити про "мир через силу", тоді його треба так і реалізовувати. Після цих ударів потрібно було спочатку приїхати до Києва й показати Москві, що її дії не залишаться без відповіді,

– сказав Буряченко.

Іншим варіантом могла стати зміна самої послідовності візитів: спочатку кілька днів у Києві, а вже потім переговори в Москві. Поїздку до Росії можна було навіть тимчасово відкласти після ударів по СБУ та летовищах.

Цей приїзд до Москви показав, що американська делегація станом на зараз не готова переходити до діалогу з Путіним саме через силу. Це слабка позиція, і в Москві нею точно скористаються,

– наголосив експерт.

Путін при цьому раніше публічно демонстрував прихильність саме до Віткоффа й цієї переговорної команди, а в Москві її вже називали делегацією, яка їм "подобається". Для Кремля це створює додаткову можливість вести діалог із тими американськими представниками, формат роботи яких російську сторону влаштовує.

Буряченко розповів про сигнали Путіна перед переговорами: дивіться відео