Кремль раскрыл перечень объектов, которые нельзя атаковать

25 марта стало известно, что США и Россия согласовали энергетическое перемирие. В Кремле обнародовали перечень российских и украинских объектов, по которым нельзя бить в рамках энергетического перемирия.

Детали передает 24 Канал. Ранее говорилось о том, что Украина передала список таких объектов.

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По чему нельзя бить во время энергетического перемирия между Украиной и Россией

Вашингтон и Москва согласовали перечень украинских и российских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме:

Какие объекты нельзя атаковать во время перемирия в энергетике: список

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

инфраструктура, производящая и передающая электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

Этот временный мораторий, как указали в Кремле, действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Его могут продлить по взаимной договоренности.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению,

– подчеркнули россияне.

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Зеленский опроверг действие энергетического перемирия с 18 марта

По словам президента, эта дата неправдивая.

Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там указано. И есть то, о чем опять врет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта. Москва всегда врет, и это зависит от мира, и от всех, кому реально нужен мир – позволят ли снова России врать,

– подчеркнул Зеленский.

Сначала о договоренности с Россией по энергетическому перемирию заявили в Белом доме. Затем это подтвердил Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию во время переговоров с США.