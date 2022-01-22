Владимир Путин продолжает искать варианты, как начать вторжение в Украину. В то же время Александр Лукашенко вдруг заявил о том, что украинские войска угрожают Беларуси, а потому он "вынужден" готовится к отражению атаки.

Здесь напомню, что еще в конце ноября Украина начала укреплять границу с Беларусью из-за угрозы проникновения нелегальных мигрантов. На границу для ее усиления отправили нацгвардейцев.

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И вот проходит почти 2 месяца и Лукашенко заявляет о том, что эти силы угрожают его стране. Да и вообще, усиление войск на границе с украинской стороны происходит не для защиты от мигрантов, а для атаки.

И такое заявление звучит абсолютно в унисон тому, которое ранее мы слышали из Кремля.

Ведь там также раскручивают теорию о том, что именно украинские солдаты готовятся к нападению, а россияне просто "вынуждены будут защищаться".

Кремль использует Лукашенко

В то же время Кремль решил использовать Лукашенко по полной – еще и для угроз все тем же странам, над которыми он так хочет получить контроль – это страны Балтии и Польша.

Ради запугивания Украины и восточноевропейских стран, теперь еще и со стороны Беларуси, Лукашенко заявил о том, что уже в ближайшее время Беларусь совместно с Россией проведет масштабные военные учения, якобы, чтобы отработать защиту границ.

И эта ситуация должна уже сейчас вызвать адекватную реакцию со стороны Запада, ведь исключать атаку на Украину со стороны Беларуси совсем не стоит. Не зря ведь Путин накачивает эту страну своими войсками.

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Может оказаться поздно

Но здесь возникает интересная ситуация, ведь все угрозы Запада ввести беспрецедентные санкции против Путина в случае вторжения в Украину, касаются наступления именно россиян.

А вот атаку с территории Беларуси, Путин всегда сможет списать на безумного диктатора Лукашенко. И пока Запад успеет среагировать и подготовить новые сдерживающие меры, может оказаться слишком поздно.