Россияне заврались, – заявил военный обозреватель, говоря о том, когда может начаться новый этап войны

Россия усиливает дронный террор против Украины одновременно с информационной кампанией о якобы больших успехах своей армии на фронте. В Москве заявляют о захвате населенных пунктов и окружении украинских позиций, хотя значительная часть таких сообщений не соответствует реальной ситуации.

Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала объяснил, зачем Кремль сочетает массированные атаки с преувеличением результатов на поле боя накануне выборов в Госдуму. После этого периода Россия может перейти к новому этапу ударов, накапливая баллистические средства для атак уже ближе к отопительному сезону.

Кремль сочетает террор с ложью о фронте

Усиление атак на Украину совпадает с отсутствием тех результатов на фронте, которых Москва ожидала. Российские войска до сих пор не подошли к масштабным боям за Славянско-Краматорскую агломерацию, а без дополнительной мобилизации предпосылок для значительных прорывов в Донецкой области в ближайшее время нет.

Россияне за последние две недели наговорили кучу лжи. За полторы недели я насчитал 11 населенных пунктов, которые они якобы уже "взяли" заранее. Есть миф о "Волчанском котле", которого и близко нет, есть абсолютная ложь Путина о Святогорске,

– сказал Пехньо.

Подобная ситуация и вокруг Орехова: у россиян действительно есть там отдельные тактические прорывы, однако утверждения о почти полном охвате города не соответствуют реальной обстановке. Такую информационную кампанию Кремль усиливает дроновым террором, чтобы одновременно давить на украинцев и демонстрировать собственной аудитории картину якобы успешной войны накануне выборов в Госдуму.

Нужно внутреннему населению показывать, что есть "победочка". И объективно они делают это как раз перед выборами. Поэтому как минимум до выборов этот террор будет продолжаться, а дальше нас, наверное, ждет новая фаза,

– пояснил военный обозреватель.

Следующим этапом могут стать более активные баллистические удары, ресурсы для которых Россия сейчас накапливает. Их массированное применение Пехньо ожидает ближе к отопительному периоду, поэтому результат украинской военной и дипломатической работы в ближайшие недели будет иметь особое значение перед зимой.

Пехньо объяснил новую тактику Кремля перед выборами: смотрите видео