Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу пояснив, навіщо Кремль поєднує масовані атаки з перебільшенням результатів на полі бою напередодні виборів до Держдуми. Після цього періоду Росія може перейти до нового етапу ударів, накопичуючи балістичні засоби для атак уже ближче до опалювального сезону.

Кремль поєднує терор із брехнею про фронт

Посилення атак по Україні збігається з відсутністю тих результатів на фронті, яких Москва очікувала. Російські війська досі не підійшли до масштабних боїв за Слов'янсько-Краматорську агломерацію, а без додаткової мобілізації передумов для значних проривів на Донеччині найближчим часом немає.

Росіяни за останні два тижні забрехалися капітально. За півтора тижня я нарахував 11 населених пунктів, які вони нібито вже "взяли" авансом. Є міф про "Вовчанський котел", якого і близько не існує, є абсолютна брехня Путіна про Святогірськ,

– сказав Пехньо.

Подібна ситуація й навколо Оріхова: росіяни справді мають там окремі тактичні просування, однак твердження про майже повне охоплення міста не відповідають реальній обстановці. Таку інформаційну кампанію Кремль підсилює дроновим терором, щоб одночасно тиснути на українців і демонструвати власній аудиторії картину нібито успішної війни напередодні виборів до Держдуми.

Потрібно внутрішньому населенню показувати, що є "переможенька". І об'єктивно вони роблять це прямісінько під вибори. Тому щонайменше до виборів цей терор триватиме, а далі на нас, напевно, чекає нова фаза,

– пояснив військовий оглядач.

Наступним етапом можуть стати активніші балістичні удари, ресурси для яких Росія зараз накопичує. Їхнє масоване застосування Пехньо очікує ближче до опалювального періоду, тому результат української військової та дипломатичної роботи найближчими тижнями матиме особливе значення перед зимою.

Пехньо пояснив нову тактику Кремля перед виборами: дивіться відео