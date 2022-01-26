Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. С одной стороны, это постоянная игра мышцами, а с другой – Россия действительно готовит личный состав к проведению соответствующих операций.
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"Проблема в том, что Кремль одним этим действием как раз стреляет в двух зайцев", – заявил аналитик.
По словам Краева, Россия действует в 2 направлениях: психологически влияет на Украину и ее союзников и в то же время действительно разрабатывает определенные сценарии.
По мнению аналитика, каждые такие учения так или иначе сопровождают украинские военнослужащие. То есть если россияне подходят близко к нашей акватории или границе, то Украина должна отвечать зеркальными перемещениями собственных подразделений.
Вспомним, как ловко россияне умеют провоцировать в таких условиях. Поэтому они готовят почву для провокаций, с которых могут начать собственную агрессию, и, к сожалению, действуют стратегичнее, чем нам бы хотелось.
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Краев рассказал о военных учениях России в Черном море: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Черноморский флот России 26 января начал крупные военные учения. В них участвуют несколько корабельных групп.
- Штаб флота сообщает, что на маневры, которые будут проводить в акватории Черного моря, вышли корабли, боевые катера и суда обеспечения в составе корабельных группировок.
- Ранее в Москве сообщали, что в январе – феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов проведут серию военно-морских учений.