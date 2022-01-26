Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. З одного боку, це постійна гра м'язами, а з іншого – Росія дійсно готує особовий склад до проведення відповідних операцій.

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"Проблема у тому, що Кремль однією цією дією якраз стріляє у двох зайців", – заявив аналітик.

За словами Краєва, Росія діє у 2 напрямках: психологічно впливає на Україну та її союзників й водночас справді розробляє певні сценарії.

На думку аналітика, кожне таке навчання так чи інакше супроводжують українські військовослужбовці. Тобто якщо росіяни підходять близько до нашої акваторії або кордону, то Україна повинна відповідати дзеркальними переміщеннями власних підрозділів.

Згадаймо, як вправно росіяни вміють провокувати в таких умовах. Тому вони готують підґрунтя для провокацій, з яких можуть почати власну агресію, та, на жаль, діють стратегічніше, аніж нам би хотілося. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

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