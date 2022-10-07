Кремль теряет контроль, – Мусиенко о мобилизации противников власти России

"Частично" мобилизованные россияне уже попадают на фронт в Украину, в том числе на его восточные участки. Впрочем, пока это были только точечные, а не массовые перебрасывания людей.

В то же время большинство мобилизованных пока остаются на территории России, но ближе к границам с Украиной. Об этом в эфире 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Подготовка" мобилизованных к войне

Аналитик отмечает, что большинство мобилизованных россиян сейчас проходят боевое согласование, но с настоящей подготовкой оно имеет мало общего. Впрочем, в основном они еще на территории России.

То есть большую часть этих войск Россия еще не ввела на оккупированные территории. Но я думаю, что они будут спешить, поскольку все же мы видим, насколько плохо для них складывается ситуация сейчас на фронте,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Следовательно, он считает, что из-за нехватки сил в районах ведения активных боевых действий россияне будут делать все, чтобы ускорить перекидывание мобилизованных.

Александр Мусиенко о провале мобилизации в России: смотрите видео

Переброска мобилизованных создает риски

Эксперт выразил убеждение, что масштабные перекидывания мобилизованных на фронт будут создавать риски для России, потому что среди них распространяется недовольство их мобилизацией.

Они начинают об этом заявлять публично. Конечно, из-за тех рисков, которые сейчас возникают, можно все больше наблюдать, как Кремль теряет ситуацию и управляемость происходящими процессами,

– заявил аналитик.

Речь идет и о регионах, где проводят мобилизацию, так и о людях, публично выражающих недовольство из-за отступления российских войск и утраты позиций.

"Да и среди тех мобилизованных, которые недовольны обеспечением, тем, что им не дают в должном количестве оружие, одежду, форму, питание, выплаты и так далее", – пояснил Александр Мусиенко.

Мобилизация в России