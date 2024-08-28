Есть подтвержденная информация, что основатель Telegram неоднократно приезжал в Россию, однако сам он всегда утверждал, что это неправда. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что все, кто связаны с преступниками, однозначно, будут скрывать это.

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Дуров и Россия

Михаил Шейтельман отметил, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в одном из своих публичных сообщений не напрямую обратился к Дурову. Российский чиновник выразил надежду, что основатель Telegram не будет раскрывать тайны России французским следователям.

Нарышкин послал Дурову предупреждение. Он, как глава внешней разведки, отвечает за ликвидацию невыгодных Кремлю людей,

– сказал политтехнолог.

Шейтельман высказал свои предположения, что у России были серьезные претензии к Дурову. Он пытался решить эту проблему, посетив Азербайджан, где, вероятно, встретился с Владимиром Путиным.

"Возможно, ему это сделать не удалось, поэтому он поехал во Францию, чтобы не оказаться в российской тюрьме", – предположил он.