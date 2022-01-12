Соответствующее заявление по итогам обсуждений НАТО и Кремля сделал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко. Это случилось 12 января.

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Грушко опять же заявил, что якобы Альянс возвращается к образцу 1949 года, то есть тому времени, когда их политика была направлена на сдерживание России.

Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя любые политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и тяжелых последствий для европейской безопасности,

– в традиционной для российской пропаганды манере заявил Грушко.

Политик также добавил, что якобы:

Кремль не согласен с таким сценарием, только те меры, которые сегодня Москва предлагает, позволяют кардинальным образом развернуть эту ситуацию, снова вернуться к построению европейской безопасности в интересах всех;

один из факторов, влияющих на ухудшение безопасности в Европе является "процесс расширения НАТО".

"Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с разных географических направлений и на стратегическую глубину. Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять", – уточнил Грушко.

Кстати, переговоры проходят из-за "гарантий безопасности", которые выдвинул Кремль. В них как раз говорится о не расширении НАТО на Восток. В основном – о вступлении Украины и Грузии.

Коротко о переговорах с Россией

10 января в Женеве состоялись переговоры США и НАТО. Они длились более 7 часов в закрытом режиме. В конце заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялись переговоры на уровне НАТО – Россия. После них генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что переговоры непростые, ведь между сторонами есть большие разногласия. В частности в Альянсе заверили, что отклонили требование России о не расширении НАТО, призвали Россию к деэскалации у границы Украины. Добавили также, что достичь мира можно и без одобрения нерасширения НАТО.

13 января должны состояться переговоры на уровне ОБСЕ. В них будут участвовать США, Евросоюз и Кремль.

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