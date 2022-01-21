Кремль уверяет, что Макрон поддерживает Россию

Россия заявляет, что президент Франции наиболее последовательно поддерживает ее. Кремлю неизвестны факты, чтобы Эммануэль Макрон призвал сделать что-либо против России.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его спросили, что он думает о предложении Макрона создать новый порядок безопасности в Европе и призыв оставаться сильным перед лицом опасности со стороны России.

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Я не знаю, чтобы президент Макрон призвал что-либо сделать против России. Но знаю, что Макрон наиболее последовательный приверженец способности Евросоюза быть более значительным международным игроком,

– сказал Лавров.

Также он самоуверенно заявил, что сейчас в ЕС якобы разрабатывается один из документов, так называемый стратегический компас. Так, вероятно, хотят обеспечить стратегическую автономию Евросоюза.

Лавров подчеркнул, что Россия следит за этим. Ведь снова видит там влияние так называемых "русофобов".

Но я не слышал, чтобы Макрон, отстаивая необходимость стратегической автономии Евросоюза, аргументировал это необходимостью выступать против России,

– объяснил представитель Кремля.

Что говорил Макрон в вопросе Украины

Эммануэль Макрон, комментируя агрессивные действия Кремля, подчеркивал, что обостренные отношения России и Украины остаются источником напряженности на континенте. По словам президента, Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной сохранности на континенте.

Он также заявлял, что безопасность Европы нуждается в стратегическом перевооружении. Президент Франции призвал к этому на фоне агрессии со стороны России.

Макрон хотел пообщаться по телефону с Владимиром Путиным. Вероятно, политики должны обсудить стягивание российских войск к границам Украины.

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