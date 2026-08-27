Политический технологи Юрий Подорожний в эфире 24 Канала объяснил, какие два сценария могут стоять за нынешними сигналами Кремля. Он предположил, что Москва либо повышает ставки перед возможными переговорами, либо действительно готовится к серьезным провокациям.

Кремль может повышать ставки перед переговорами

Заверения Пескова о том, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, напоминают риторику, которая звучала перед полномасштабным вторжением в Украину. Тогда Москва также отрицала подготовку к большой войне, а предупреждения о возможном наступлении в России и среди пророссийских сил в Украине называли безосновательными.

Подобная риторика звучала накануне полномасштабного наступления, когда и в Украине пророссийские силы, и в России чуть ли не идиотами называли всех, кто говорил, что Российская Федерация готовит полномасштабное наступление,

– напомнил Подорожный.

Нынешние заявления Кремля и приезд директора ЦРУ в Москву могут вписываться в два сценария. Первый – повышение ставок перед возможными переговорами. При таком развитии событий Россия может усилить давление на Украину, в частности чаще применять баллистические ракеты в конце лета и в течение сентября.

Второй сценарий предполагает подготовку более серьезных провокаций, в частности в направлении НАТО. В пользу такой версии Подорожный привел сам уровень американского представительства: директор ЦРУ не ездит за границу для второстепенных контактов, а подобный визит имел место и накануне вторжения России в Украину.

Я склоняюсь ко второму сценарию, потому что директор ЦРУ просто так не ездит по миру и не проводит посреднические переговоры. Такой визит был и в Украину накануне полномасштабного наступления, когда уже было понятно, что россияне готовятся к чему-то серьезному,

– сказал политтехнолог.

Оба сценария он считает возможными, однако ближайшие недели могут показать, является ли нынешняя риторика Москвы лишь частью переговорного давления или предшествует новым провокациям.

Подорожний назвал два сценария Кремля: смотрите видео