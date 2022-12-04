Кремль вряд ли добьется серьезных успехов в войне: как это влияет на ситуацию в самой России

Россияне за девять месяцев войны уже устали слушать о "взятии Киева за 3 дня" и о том, что "спецоперация" России якобы идет по плану. Недавние социологические опросы свидетельствуют, что поддержка населения России войны против Украины существенно снижается.

Как заявили в разведке Британии со ссылкой на независимое российское СМИ, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% заявляют о поддержке продолжения конфликта.

Важно "Мирных переговоров" уже просят 44% россиян, особенно – молодежь, – ISW

Эти результаты согласовываются с отдельным опросом, проведенным в октябре 2022 года, в котором 57% респондентов высказались в пользу переговоров. А в апреле 2022 года около 80% россиян заявляли о поддержке операции.

Несмотря на усилия российских властей, направленные на обеспечение повсеместного контроля над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года.

Поскольку Россия вряд ли достигнет значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения.

– отметили в разведке Британии.

У россиян растет "усталость от войны"

Специалисты американского Института изучения войны заявили, что из-за поражений оккупантов, поддержка Путина и войны среди обычных граждан России падает. Однако, согласно недавним опросам, по состоянию на 2 декабря 74% россиян все еще поддерживают действия своих войск в войне в Украине.

Среди них 42% респондентов – "решительно поддерживают" и 32% – "частично поддерживают" войну. Хотя как "частично" или тем более "решительно" можно поддерживать геноцид людей, он не укладывается в рамки здравого смысла.