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      Кремль будет контролировать россиян в интернете

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      Контролировать россиян в интернете решил Кремль. Чиновники готовы потратить на это пять миллиардов долларов из государственного бюджета. И пока россияне проводят акции протеста против цензуры в интернете, депутаты Госдумы приняли в последнем чтении закон о суверенном интернете.

      Новый флешмоб в России: активисты в разных уголках страны устанавливают имитации надгробий президента России. Акция проходит под лозунгом: "Как Путин похоронил интернет, так народ похоронил Путина".

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      Активисты смогли установить две такие могилы, ведь их быстро убрала власть. Несмотря на заключения, они утверждают, что не собираются останавливаться, ведь решается свобода интернета.

      Могила Путіна
      Активисты установили могилу Путину

      В Госдуме прошли все три предыдущих чтения закона о так называемом суверенном рунете, который предусматривает установление контроля государства над российским сегментом интернета. И все три раза документ одобряло большинство.

      Предполагается создание центра информационных угроз, который будет на базе Роскомнадзора,
      – рассказал депутат Госдумы от "Справедливой России" Леонид Левин.

      Российские депутаты убеждают, что за границей планируют отключить федерацию от интернета и надо готовиться к этой угрозе. Глава Кремля лично запугивает россиян, утверждая, что через интернет враги России пытаются получить секретные данные российской оборонки.

      Я не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Это же их изобретение, поэтому они все слушают, видят, читают, накапливают оборонительную информацию,
      – пояснил президент России Владимир Путин.

      Единственный путь противостоять западной угрозе по мнению Кремля: установить государственный контроль над рунетом. Новый закон предусматривает использование инновационной технологии DPI для блокировки запрещенных в России сайтов и сервисов. При этом пользоваться такими ресурсами в обход запрета с помощью VPN уже не получится. Поэтому активисты по всей России бьют тревогу, ведь фактически Кремль будет контролировать, что россияне смогут просматривать в интернете.

      Володимир Путін
      Владимир Путин

      Однако большинство россиян обработано государственной машиной пропаганды, поэтому не видит угрозы в госцензуре и считает такие действия Кремля оправданными.

      "Это, наверное, нужно в таких тяжелых международных обстоятельствах. Ведь это защищает россиян, если вдруг какие-то санкции последуют дальше", – утверждает жительница Москвы.

      Первыми начали контролировать интернет в Китае

      Похожую тактику контроля над гражданами в Интернете уже много лет используют в Китае. Местная коммунистическая партия еще в 2003 году запустила так называемый "Золотой щит". С помощью этой технологии происходит фильтрация информации и доступа к ней.


      Иллюстрация на тему "Золотой щит Китая"

      В настоящее время в Китае под запретом уже почти 1,5 миллиона сайтов. Жители Поднебесной не имеют доступа к Facebook, Twitter, YouTube. Хуже ситуация со свободой интернета в Северной Корее. Граждане КНДР просто не имеют физического доступа к всемирной паутине.

      Возможность контролировать доступ к информации – это новое оружие авторитарных режимов, которое они используют, чтобы закрепиться у власти,
      – объясняют эксперты.

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      Новый закон о так называемом суверенном рунете еще должны принять в Совете Федераций, а затем он попадет на подпись к Путину. Уже очевидно, что на этих этапах его не заблокируют. Даже несмотря на то, что для российского общества эта инициатива власти обойдется в пять миллиардов долларов.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Владимир Путин Новости России Китай КНДР
      Источник: 24 канал
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