Кремль контролюватиме росіян в інтернеті

Контролювати росіян в інтернеті вирішив Кремль. Чиновники готові витратити на це п'ять мільярдів доларів з державного бюджету. І поки росіяни проводять акції протесту проти цензури в інтернеті, депутати Держдуми ухвалили в останньому читанні закон про суверенний інтернет.

Новий флешмоб у Росії: активісти в різних куточках країни встановлюють імітації надгробків президента Росії. Акція проходить під гаслом: "Як Путін поховав інтернет, так народ поховав Путіна".

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Активісти змогли встановити дві такі могили, адже їх швидко прибрала влада. Не зважаючи на ув'язнення, вони стверджують, що не збираються зупинятися, адже вирішується свобода інтернету.



Активісти встановили могилу Путіну

В Держдумі пройшли всі три попередні читання закону про так званий суверенний рунет, який передбачає встановлення контролю держави над російським сегментом інтернету. І всі три рази документ схвалювала більшість.

Передбачається створення центру інформаційних загроз, який буде на базі Роскомнагляд,

– розповів депутат Держдуми від "Справедливої Росії" Леонід Лєвін.

Російські депутати переконують, що за кордоном планують відключити федерацію від інтернету і треба готуватися до цієї загрози. Очільник Кремля особисто залякує росіян, стверджуючи, що через інтернет вороги Росії намагаються отримати секретні дані російської оборонки.

Я ж не можу за наших партнерів говорити, що у них на розумі. Це ж їх винахід, тому вони все слухають, бачать, читають, накопичують оборонну інформацію,

– пояснив президент Росії Володимир Путін.

Єдиний шлях протистояти західній загрозі на думку Кремля: встановити державний контроль над рунетом. Новий закон передбачає використання інноваційної технології DPI для блокування заборонених в Росії сайтів і сервісів. При цьому користуватися такими ресурсами в обхід заборони за допомогою VPN вже не вийде. Тож активісти по всій Росії б'ють на сполох, адже фактично Кремль буде контролювати, що росіяни зможуть переглядати в інтернеті.



Володимир Путін

Проте більшість росіян оброблена державною машиною пропаганди, тому не бачить загрози в держцензурі та вважає такі дії Кремля виправданими.

"Це, напевно, потрібно в таких важких міжнародних обставинах. Адже це захищає росіян, якщо раптом якісь санкції підуть далі", – стверджує жителька Москви.

Першими почали контролювати інтернет в Китаї

Схожу тактику контролю над громадянами в Інтернеті вже багато років використовують в Китаї. Тамтешня комуністична партія ще у 2003 році запустила так званий "Золотий щит". За допомогою цієї технології відбувається фільтрування інформації і доступу до неї.



Ілюстрація на тему "Золотий щит Китаю"

На цей час в Китаї під забороною вже майже 1,5 мільйони сайтів. Жителі Піднебесної не мають доступу до Facebook, Twitter, YouTube. Гірша ситуація зі свободою інтернету в Північній Кореї. Громадяни КНДР просто не мають фізичного доступу до всесвітнього павутиння.

Можливість контролювати доступ до інформації – це нова зброя авторитарних режимів, яку вони використовують, аби закріпитися при владі,

– пояснюють експерти.

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Новий закон про так званий суверенний рунет ще мають ухвалити у Раді Федерацій, а потім він потрапить на підпис до Путіна. Вже очевидно, що на цих етапах його не заблокують. Навіть попри те, що для російського суспільства ця ініціатива влади обійдеться у п’ять мільярдів доларів.