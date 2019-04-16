Чому Путін тримає поруч "мертву качку" Медведєва, – Süddeutsche Zeitung

Президент Росії Володимир Путін не прибирає з уряду прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, бо відводе йому в майбутньому "особливу роль".

"Медведєв втрачає підтримку в країні. Його сильно послабили арешти колишніх побратимів", – зазначає журналістка німецького видання Süddeutsche Zeitung Зільке Бігалке у статті "Медведєв – "мертва качка".

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Прем'єр виглядає слабким особливо у зв'язку з арештом Михайла Абизова, який до 2018 року входив до команди Медведєва. Прем'єр занадто слабкий для того, щоб захистити своїх прибічників і, ймовірно, самого себе... Згідно з опитуваннями, його уряд більше не підтримується більшістю. Падає і популярність президента Володимира Путіна, який міг би покращити свій рейтинг, пожертвувавши непопулярним прем'єром. Але чому Медведєв, не дивлячись на це, залишається главою уряду і другою людиною в державі?

– дивується автор.

Його відставка була б ідеальним рішенням для врятування популярності Путіна, яка котиться додолу, вважає Костянтин Гаазе, соціолог Московського центру Карнегі. "Але цей засіб президент має намір приберегти до моменту, коли він принесе йому найбільше користі, – передає видання слова експерта. – Врешті решт, наступні президентські вибори відбудуться тільки за п'ять років. І, можливо, Медведєв ще знадобиться йому до цього часу". Зокрема, Путін може готувати для себе наступника, а пост прем'єр-міністра – найкраща позиція для цього.

Медведєва можуть замінити тоді, коли у Путіна буде відповідний кандидат", – вважає Бігалке. Коли з 2008-го по 2012 рік Медведєв заміняв Путіна на посту президента, "вони поводили себе як злагоджений тандем. Тепер же Медведєв – більше тінь, ніж партнер, – пише журналістка. – У нього, залежного у політиці від президента, немає не тільки відповідей, але й власного порядку денного. Над прем'єром насміхаються як над людиною, якій надновий смартфон набагато цікавіший за внутрішню політику. Медведєв – не тільки "кульгава качка", як називають політика, якого не переобрали на новий термін і який не має великого впливу. Медведєв – "мертва качка".

Якщо у Медведєва ще є політичні цілі, то вони сплять безпробудним сном. Але у майбутньому без Путіна, каже російський політолог Тетяна Станова, він, мабуть, міг би знову спробувати зміцнити у Москві позиції лібералів стосовно консерваторів. За її словами, для його політичної активності є тільки одна перепона: "Перевага Путіна". Адже його Медведєв поважає, – йдеться у статті.

Попри спільне минуле, "Путін тримається за Медведєва не тому, що він йому щось винен, каже Станова, а тому, що це для нього простіше, ніж влаштувати побратима в яке-небудь інше місце. Оскільки у Медведєва більше немає лобі, на іншій посаді він не отримає визнання".

Тобто Путін тримає Медведєва поруч із собою, щоб краще контролювати свого колишнього наступника,

– передає видання.

Крім того, він "покірно бере на себе невдячну роботу: саме Медведєва, а не Путіна люди звинувачують в першу чергу в непопулярних реформах і своїх фінансових проблемах", зазначає Бігалке.

Тепер на найближче оточення Медведєва полюють силовики, пише журналістка насамкінець. І якщо Медведєв так і не зможе захистити свій табір, згодом він може залишитися і зовсім без нього.

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