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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Кремль делает ставку именно на Зеленского, – представитель Порошенко

      129 Читати новину українською
      Дмитрий Чекалкин
      Дмитрий Чекалкин / 24 канал

      По окончательным данным экзит-пола наибольшую поддержку избирателей получил Владимир Зеленский. Такой результат подтверждает мировые тенденции, так как во многих развитых европейских странах популисты набирают на выборах 30-40%.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал представитель Петра Порошенко Дмитрий Чекалкин.

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      О результатах экзит-пола

      Он отметил, что не завидует Владимиру Зеленскому, потому что тот не представляет, в какую передрягу ввязался. И добавил, что Кремль делает ставку именно на Зеленского. Его активно поддерживают различные пророссийские персонажи – как в РФ, так и за ее пределами.


      Окончательные данные экзит-пола

      Даже российские либералы, которые в определенной степени позиционируют себя как антагонисты Путина, тоже поддерживают шоумена, подчеркнул представитель Порошенко.

      Как отреагировали в штабе Порошенко

      Чекалкин отметил, что ожидал похожих результатов экзит-пола, однако с небольшой погрешностью – ведь не было экзит-полов за рубежом, где есть немалое количество сторонников Порошенко.

      Не было таких опросов и на участках, где голосовали военные. Они тоже поддерживают действующего президента,
      – убежден он.

      И добавил, что абсолютно стабильное общество в Великобритании недавно расколол Brexit, Испанию – конфликт в Каталонии, Францию – протесты "желтых жилетов". А тем временем на Россию за годы господства Путина "свалилось" шесть триллионов долларов – ведь цены на газ и нефть поднялись в десятки раз.

      Задача РФ на выборах в Украине – доказать, что украинцы выбирают неквалифицированного политика,
      – подчеркнул представитель Порошенко.

      "Сейчас Порошенко нужно требовать встречи с Зеленским в эфире любого телеканала", – подытожил Чекалкин.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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