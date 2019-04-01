Кремль делает ставку именно на Зеленского, – представитель Порошенко
По окончательным данным экзит-пола наибольшую поддержку избирателей получил Владимир Зеленский. Такой результат подтверждает мировые тенденции, так как во многих развитых европейских странах популисты набирают на выборах 30-40%.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал представитель Петра Порошенко Дмитрий Чекалкин.
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О результатах экзит-пола
Он отметил, что не завидует Владимиру Зеленскому, потому что тот не представляет, в какую передрягу ввязался. И добавил, что Кремль делает ставку именно на Зеленского. Его активно поддерживают различные пророссийские персонажи – как в РФ, так и за ее пределами.
Окончательные данные экзит-пола
Даже российские либералы, которые в определенной степени позиционируют себя как антагонисты Путина, тоже поддерживают шоумена, подчеркнул представитель Порошенко.
Как отреагировали в штабе Порошенко
Чекалкин отметил, что ожидал похожих результатов экзит-пола, однако с небольшой погрешностью – ведь не было экзит-полов за рубежом, где есть немалое количество сторонников Порошенко.
Не было таких опросов и на участках, где голосовали военные. Они тоже поддерживают действующего президента,
– убежден он.
И добавил, что абсолютно стабильное общество в Великобритании недавно расколол Brexit, Испанию – конфликт в Каталонии, Францию – протесты "желтых жилетов". А тем временем на Россию за годы господства Путина "свалилось" шесть триллионов долларов – ведь цены на газ и нефть поднялись в десятки раз.
Задача РФ на выборах в Украине – доказать, что украинцы выбирают неквалифицированного политика,
– подчеркнул представитель Порошенко.
"Сейчас Порошенко нужно требовать встречи с Зеленским в эфире любого телеканала", – подытожил Чекалкин.
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