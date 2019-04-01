Кремль робить ставку саме на Зеленського, – представник Порошенка

За остаточними даними екзит-полу найбільшу підтримку українських виборців отримав Володимир Зеленський. Такий результат підтверджує світові тенденції, адже у багатьох розвинутих європейських країнах популісти набирають на виборах 30-40%.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів представник Петра Порошенка Дмитро Чекалкін.

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Про результати екзит-полу

Він зазначив, що не заздрить Володимиру Зеленському, адже той не уявляє, в яку халепу вв'язався. Й додав, що Кремль робить ставку саме на Зеленського. Його активно підтримують різні проросійські персонажі – як в РФ, так і за її межами.



Остаточні дані екзит-полу

Навіть російські ліберали, які певною мірою позиціюють себе як антагоністи Путіна, також підтримують шоумена, наголосив представник Порошенка.

Як відреагували у штабі Порошенка

Чекалкін наголосив, що очікував схожих результатів екзит-полу, проте з невеликою похибкою – адже не було екзит-полів за кордоном, де є чимала кількість прибічників Порошенка.

Не було таких опитувань й на дільницях, де голосували військові. Вони теж підтримують чинного президента,

– переконаний він.

Й додав, що абсолютно стабільне суспільство у Великобританії нещодавно розколов Brexit, Іспанію – конфлікт у Каталонії, Францію – протести "жовтих жилетів". А тим часом на Росію за роки панування Путіна "звалилося" шість трильйонів доларів – адже ціни на газ і нафту піднялися в десятки разів.

Завдання РФ на виборах в Україні – довести, що українці вибирають некваліфікованого політика,

– наголосив представник Порошенка.

"Зараз Порошенку потрібно вимагати зустрічі зі Зеленським в ефірі будь-якого телеканалу", – підсумував Чекалкін.