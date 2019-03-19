Кремль готов к военному вторжению в Украину
Из-за обострения внутриполитической ситуации в Украине накануне президентских выборов, которые состоятся 31 марта, Россия демонстрирует полную готовность к военному вторжению в нашу страну с целью смены власти.
К такому выводу пришли эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения, которые зафиксировали значительное ухудшение ситуации вокруг Украины в начале марта.
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"Такое положение вещей является следствием обострения внутриполитической борьбы в стране и создание условий в соседней России для использования такой ситуации, в том числе, силовых сценариев. Важно констатировать полную готовность Кремля осуществить военное вмешательство с целью смены власти в Украине и установление российского протектората", – отметили аналитики.
Недавно в РФ представили новую военную доктрину. Документ прямо угрожает Украине, хотя формально направлен на запугивание Запада, чтобы изменить риторику общения Вашингтона с Москвой.
Фактически, любое дестабилизационное течение событий во время выборов, в том числе искусственно образованное благодаря, например, серии провокаций или диверсий, может быть использовано Кремлем для развертывания силового сценария против Украины,
– добавили эксперты.
Сложную внутреннюю политическую ситуацию в Украине существенно обостряет противостояние СБУ и МВД и коррупционный скандал вокруг "Укроборонпрома".
Кроме того, Россия наращивает свои силы в оккупированном Крыму и проводит там масштабные военные учения. Это реально угрожает Украине, ведь она может стать плацдармом для выяснения отношений России и США, между которыми наблюдается напряжение.
Почему Путин хоче захватить Украину?Российский президент Владимир Путин будет продолжать бороться за Украину и вмешиваться в ее внутренние дела. Он мечтает воплотить свой имперский замысел – создать "большую Россию". Экс-президент Польши Александр Квасьневский убежден, что глава Кремля имеет две стратегические цели – стать крупным игроком на мировой арене, что ему уже не удалось и сделать Россию "собирателем бывших стран СССР". В то же время, Путин понимает, что страны Балтии ему не достанутся, поэтому его аппетит больше нацелен на соседнюю Украину.
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