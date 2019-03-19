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      Кремль готовий до військового втручання в Україну

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      Росія демонструє готовність до військового втручання в Україну
      Росія демонструє готовність до військового втручання в Україну / Фото з відкритих джерел

      Через загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні напередодні президентських виборів, які відбудуться 31 березня, Росія демонструє повну готовність до військового втручання в нашу країну з метою зміни влади.

      Такого висновку дійшли експерти Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, які зафіксували значне погіршення безпекової ситуації навколо України на початку березня.

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      Такий стан речей є наслідком загострення внутрішньополітичної боротьби в країні та створення умов у сусідній Росії для використання такої ситуації, в тому числі, силових сценаріїв. Важливо констатувати повну готовність Кремля здійснити воєнне втручання з метою зміни влади в Україні і встановлення російського протекторату", – зазначили аналітики.

      Нещодавно у РФ представили нову воєнну доктрину. Документ прямо загрожує Україні, хоча формально спрямований на залякування Заходу, аби змінити риторику спілкування Вашингтону з Москвою.

      Фактично, будь-який дестабілізований перебіг виборних подій, у тому числі штучно утворений завдяки, наприклад, серії провокацій або диверсій, може бути використаний Кремлем для розгортання силового сценарію проти України,
      – додали експерти.

      Складну внітрішньополітичну ситуацію в Україні суттєво загострює протистояння СБУ і МВС та корупційний скандал навколо "Укроборонпрому".

      Окрім того, Росія нарощує свої сили в окупованому Криму та проводить там масштабні військові навчання. Це реально загрожує Україні, адже вона може стати плацдармом для з'ясування відносин Росії та США, між якими спостерігається напруження.

      Чому Путін хоче захопити Україну?Російський президент Володимир Путін продовжуватиме боротися за Україну і втручатися у її внутрішні справи. Він мріє втілити свій імперський задум – створити "велику Росію". Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський переконаний, що глава Кремля має дві стратегічні мети – стати великим гравцем на світовій арені, що йому вже не вдалося та зробити Росію "збирачем колишніх країн СРСР". Водночас, Путін розуміє, що країни Балтії йому не дістануться, тому його апетит найбільше націлений на сусідню Україну.


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      Теги: Новини України Новини Росії Президентські вибори 2019 Новини США Новини політики Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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