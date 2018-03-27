Кремль переступил несколько красных линий, – дипломат о событиях в Кемерово

Украинский дипломат убежден, что Кремль переступил несколько красных линий, допустив десятки смертей в российском Кемерово.

Об этом заявил украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009 Владимир Огрызко в прямом эфире 24 каналу.

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"Готовиться нужно не нам (Украине – ред.), А России. Почему мы должны бояться того, что делает Россия? Это беспрецедентный случай со времен Второй мировой войны. Я долго в дипломатии, но такого случая я не видел", – заверил он .

По словам дипломата, были двусторонние акции, но такого скоординированного подхода многих стран Европы и Америки действительно не было.

Это означает, что Кремль переступил действительно несколько красных линий. И то, что раньше хотели не видеть или, возможно, действительно не видели, то сегодня уже не видеть нельзя. Надо быть или слепым, или глухим, или слепым и глухим и не слышать, и не видеть. Все увидели и услышали,

– убежден Владимир Огрызко.

Он заверил, что отсутствие реакций была просто-таки приглашением для Путина идти дальше и делать то же самое.

"Поэтому молчать и бездействовать было бы просто невозможно. Возможно это не самая красная карточка, но уже такая оранжевая. Следующий шаг будет для России очень болезненным, – подытожил дипломат.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента.