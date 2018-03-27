Кремль переступив кілька червоних ліній, – дипломат про події у Кемерово

Український дипломат переконаний, що Кремль переступив кілька червоних ліній, допустивши десятки смертей у російському Кемерово.

Про це зазначив український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009 Володимир Огризко у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Готуватися потрібно не нам (Україні – ред.), а Росії. Чому ми повинні боятися того, що робить Росія? Це безпрецедентний випадок з часів Другої світової війни. Я довго в дипломатії, але такого випадку я не бачив", – запевнив він.



За словами дипломата, були двосторонні акції, але такого скоординованого підходу багатьох країн Європи і Америки справді не було.

Це означає, що Кремль переступив справді кілька червоних ліній. І те, що раніше хотіли не бачити чи, можливо, справді не бачили, то сьогодні вже не бачити неможна. Треба бути або сліпим, або глухим, або сліпим і глухим і не чути, і не бачити. Всі побачили і почули,

– переконаний Володимир Огризко.

Він запевнив, що відсутність реакцій була просто-таки запрошенням для Путіна іти далі і робити те ж саме.



"Тому мовчати і не діяти було б просто неможливо. Можливо це не найбільш червона картка, але вже така помаранчева. Наступний крок буде для Росії надзвичайно болючим, – підсумував дипломат.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту.