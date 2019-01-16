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      Кремль поддерживал Порошенко в 2014 году: неожиданное признание Лаврова

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      В Кремле заявили, что им нравилась позиция Порошенко образца 2014 года
      В Кремле заявили, что им нравилась позиция Порошенко образца 2014 года / Коллаж 24 канал

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что в Кремле нравилась позиция действующего украинского президента Петра Порошенко, когда он только баллотировался на эту должность. По его словам, тогда украинский гарант позиционировал себя как президент мира, зато сейчас из его уст звучат лишь воинственные слова.

      Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал во время пресс-конференции 16 января.

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      "Нам показалась адекватной позиция президента Порошенко, когда он еще только баллотировался в президенты (2014 год – 24 канал). Тогда он говорил , что будет президентом мира", – отметил Лавров.

      Также по убеждению российского министра, когда Порошенко возглавил Украину, то такие слова уже больше не произносил.

      "И произносит он все больше и больше воинственных заявлений, обещаний освободить оккупированные территории и категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался в минских договоренностях", – утверждает дипломат.

      Кроме того, Лавров считает, что Украина якобы саботирует решение стран нормандского формата по разведению сил и средств на Донбассе.

      "Мы можем на эту тему долго говорить. Исполнение обязательств – это вещь, которая подтверждает договороспособность людей", – констатировал чиновник.

      К слову, недавно нардеп Сергей Лещенко заявил, что Петр Порошенко сейчас пытается окружить себя одиозными соратниками Януковича, которые не отличались проукраинской позицией. По его словам, те должны помочь ему на предстоящих президентских выборах.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Украина – Россия Сергей Лавров Новости России
      Источник: 24 канал
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