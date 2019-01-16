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      Кремль підтримував Порошенка у 2014 році: неочікуване зізнання Лаврова

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      У Кремлі заявили, що їм подобалася позиція Порошенка зразка 2014 року
      У Кремлі заявили, що їм подобалася позиція Порошенка зразка 2014 року / Колаж 24 канал

      Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зізнався, що у Кремлі подобалася позиція чинного українського президента Петра Порошенка, коли він тільки балотувався на цю посаду. За його словами, тоді український гарант позиціював себе як президент миру, натомість зараз з його вуст лунають лише войовничі слова.

      Таку заяву очільник російського зовнішньополітичного відомства зробив під час прес-конференції 16 січня.

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      "Нам здалася адекватною позиція президента Порошенка, коли він ще тільки балотувався у президенти (2014 рік – 24 канал). Тоді він говорив , що буде президентом миру", – зауважив Лавров.

      Також на переконання російського міністра, коли Порошенко очолив Україну, то такі слова вже більше не вимовляв.

      "І вимовляє він все більше і більше войовничих заяв, обіцянок звільнити окуповані території та категорично відмовляється виконувати те, під чим він сам підписався у мінських домовленостях", – стверджує дипломат.

      Крім того, Лавров вважає, що Україна нібито саботує рішення країн нормандського формату щодо розведення сил і засобів на Донбасі.

      "Ми можемо на цю тему довго говорити. Виконання зобов'язань – це річ, яка підтверджує договороздатність людей", – констатував чиновник.

      До слова, нещодавно нардеп Сергій Лещенко заявив, що Петро Порошенко зараз намагається оточити себе одіозними соратниками Януковича, які не відзначалися проукраїнською позицією. За його словами, ті мають допомогти йому на майбутніх президентських виборах.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Петро Порошенко Україна – Росія Сергій Лавров
      Джерело: 24 канал
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